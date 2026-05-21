Opinión

Una ducha fría para la manía de la IA

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Por Raghuram G. Rajan

Las herramientas de inteligencia artificial transformarán sin duda la naturaleza del trabajo. Los modelos de lenguaje de gran tamaño ya pueden generar informes de revisión sobre mis propios artículos de investigación que rivalizan con los de revisores humanos. A diferencia de las personas, que siempre están presionadas por el tiempo, un LLM “sabe” o puede acceder a una porción mucho mayor de la literatura de manera instantánea, y a menudo muestra menos sesgos. La IA señala mis debilidades analíticas, verifica pruebas y hace sugerencias de mejora. Solo en raras ocasiones los informes humanos son mejores, normalmente porque conectan ideas y ofrecen nuevas perspectivas.








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