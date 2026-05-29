Opinión

Una economía dorada para Costa Rica

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Por Dyalá Jiménez

Durante muchos años hablamos de la vejez como si fuera una etapa marginal de la vida social y económica. Ya no lo es. El envejecimiento de la población costarricense no es un asunto sectorial, ni únicamente familiar, tampoco exclusivamente médico. Es una de las variables económicas más importantes de las próximas décadas.








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