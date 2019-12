Es lógico y normal que haya recelo entre los operadores judiciales y los profesionales en derecho en general. Nunca antes se había previsto en el ordenamiento nacional que las personas jurídicas pudieran ser imputadas, respetando de manera plena el principio del derecho romano de societas delinquere non potest. Quizás en este punto está el tema más controversial de la nueva legislación, ya que se dice que nuestro sistema penal no castiga actuaciones no humanas, y es innegable que detrás de una persona jurídica siempre hay personas físicas. Pero si las personas jurídicas pueden contraer obligaciones contractuales, algo que nadie cuestiona hoy en día, ¿por qué no podrían entonces cometer delitos y ser sancionadas?