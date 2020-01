En algunos países se ha cometido el error de aprobar leyes que configuran una relación laboral entre los conductores y las plataformas (ejemplo, el Estado de California). Sin embargo, esto sería poco práctico y no se ajusta a la realidad económica ni al concepto jurídico de relación laboral de nuestro país (ver también: La Junta de Relaciones Laborales de EE. UU. considera que los conductores de Uber no son empleados bajo ley federal). En el caso de Uber, los conductores no tienen un horario de trabajo, no reciben órdenes directas y no hay poder disciplinario por parte de la plataforma, por lo que no se configura una relación laboral en los términos del Código de Trabajo y la jurisprudencia aplicable.