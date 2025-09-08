Opinión

Uso la IA para hacer artículos periodísticos: este es mi dilema

Opinión | La IA permite hacer artículos pequeños y descriptivos rápidamente para que los periodistas se concentren en los reportajes grandes que requieren de mayor investigación e interpretación. Es un objetivo noble, ¿pero se está privando a los redactores del proceso formativo de las “notas pequeñas”? ¿Qué va a pasar cuando la IA pueda hacer esos reportajes más profundos?

EscucharEscuchar
Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

En El Financiero (EF) utilizamos inteligencia artificial (IA) todos los días en casi todos los aspectos de nuestro trabajo. A un periodista le puede servir para reportear temas, para sugerirle preguntas de cara a una entrevista o para transcribir audios; al encargado de redes le apoya para generar copys para los posteos y barajar títulos alternativos; a los editores les ayuda a revisar esos pequeños errores ortográficos o dedazos que se les pueden escurrir de vez en cuando al ojo humano. Utilizamos la IA, incluso, para generar artículos; normalmente cortos, de temas relativamente sencillos y de carácter descriptivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial IA 2025IAInteligencia artificial
Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.