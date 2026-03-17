Opinión

¿Víctimas del propio éxito? El trago amargo del dólar barato en Costa Rica

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Por El Financiero

Pocas variables macroeconómicas despiertan tanto interés y debate como el tipo de cambio.








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EditorialTipo de cambiodólarBanco Central

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