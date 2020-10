De tal forma que, si bien ya era permitido el buzón de notificaciones vía correo electrónico, no puede ser la regla única ahora para recibir información durante la fiscalización, pues ya nos hemos visto en este nuevo proceso, con situaciones técnicas que el auditor debe comprender, como archivos de alto peso que no es posible enviar por correo electrónico, correos que son desviados o recibidos como “spam”, y que no sea un motivo para iniciar la aplicación de una sanción por el supuesto incumplimiento, lo anterior solo evidencia que debe existir un claro protocolo a seguir.