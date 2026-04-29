Opinión

Vivir sin un “interruptor de emergencia” para la IA

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Por Ngaire Woods

Hace tiempo que está claro que los gobiernos, con su lentitud, no están a la altura del rápido avance de la IA. Pero el anuncio de Anthropic de que su nuevo modelo Claude Mythos Preview podía identificar y explotar vulnerabilidades en todos los principales sistemas operativos y navegadores web ha puesto de relieve los peligros de no regular esta revolución tecnológica. Incluso el presidente de EE. UU., Donald Trump, un entusiasta defensor de la desregulación, admitió que debería existir un «interruptor de apagado» cuando se dio a conocer la noticia sobre Mythos. Pero una solución tan simple ya no existe —si es que alguna vez existió.








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