¡Es una bendición que no nos hayan escuchado! Ante la posibilidad de que me pueda enfermar, y por supuesto que hay una probabilidad de que ello ocurra, mi bienestar está protegido, porque esa plata que me rebajaron servirá para esa eventualidad. Si no me rebajaran esa plata, es casi seguro que no habría logrado acumular la suficiente por mi cuenta para poderme pagar mi atención, o tal vez no tendría nada del todo. El Estado veló por nosotros.