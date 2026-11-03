Opinión

¿Y si el “sí” de su equipo fuera un “todavía no”?

Opinión: Costa Rica le habla de vos al jefe, pero decide con cautela. Una sospecha sobre por qué un “sí” cordial puede salir caro en equipos internacionales.

Por Li Grasse

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En Costa Rica al gerente general se le habla de vos y se le dice por su apodo. Y, aun así, cambiar una coma en un procedimiento puede requerir varias firmas y un correo de seguimiento. El jefe es accesible; el formulario, intocable.








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