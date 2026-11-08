Ya no se habla del jaguar, ¿por qué?

Las cifras históricas son elocuentes: de acuerdo con la mayoría de los indicadores económicos, Costa Rica, junto con Panamá, eran los países de la región que más rápidamente se desarrollaban.

Costa Rica se destacaba por haber sido uno de los países de América Latina que había logrado una mayor diversificación, tanto en la producción nacional como en las exportaciones. Posiblemente, con la excepción de México, Costa Rica era el líder de todo el continente en este campo. Éramos el ejemplo de éxito en el campo económico. ¿Qué nos está pasando? ¿por qué hemos perdido el liderazgo en el mejoramiento del bienestar económico en pocos años?

Recientemente, el Banco Mundial ha publicado las últimas estimaciones respecto al crecimiento esperado de la producción interna para el año 2026 de los países de la región.

Las cifras son las siguientes: República Dominicana 5 %; El Salvador 4,5 %; Guatemala 3,7 %; Nicaragua 3,6 %; Honduras 3,4 %; y Costa Rica 3,3 %.

Costa Rica será el país cuya economía crecerá menos en Centroamérica, incluida República Dominicana.

La pregunta importante es: si todos los países tienen el mismo entorno internacional, ¿a qué se debe que Costa Rica haya perdido el dinamismo económico del pasado?

La respuesta es obvia. Todos los países han seguido manejando su política económica con responsabilidad y apegados a normas y criterios bien conocidos.

Por el contrario, nuestro país ha seguido en los últimos años una política económica sumamente conservadora, ortodoxa y equivocada, especialmente desde el Banco Central.

Muchos analistas económicos han puntualizado que, si no hay un cambio en el manejo económico, la tendencia de empeoramiento va a continuar. Recientemente el INEC publicó que el ingreso de las familias caerá este año. ¡Triste noticia!

27/08/2024 Foro el Financiero con los Invitados ( En la Foto Dr: Fernando Naranjo Villalobos Exministro de Hacienda y asesor económico) y Aarón Andrés Chaves de la empresa Baker Tilly . Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Extrañamente las autoridades no han escuchado los consejos. Las cifras del Banco Mundial, como ente internacional, confirman el deterioro económico de Costa Rica.

Vivimos el epílogo de la economía jaguar, difícil entender por qué las autoridades continúan manejando una política económica tan desacertada, que ningún beneficio le ha traído al país y que ha ocasionado muchos perjuicios, los cuales pueden agravarse todavía más en el futuro.

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Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).