Opinión

Ya no se habla del jaguar, ¿por qué?

Por Fernando Naranjo

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Las cifras históricas son elocuentes: de acuerdo con la mayoría de los indicadores económicos, Costa Rica, junto con Panamá, eran los países de la región que más rápidamente se desarrollaban.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EconomíacrecimientoCosta RicaCentroamérica