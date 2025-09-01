‘Conversación Digital’: el ‘blockchain’ en la innovación empresarial y de negocios

En el nuevo episodio de “Conversación Digital” conversamos con la nómada costarricense en Brasil, Karla Córdoba, sobre el papel del ‘blockchain’ en el mundo de la innovación empresarial y de los negocios.

Córdoba es comunicadora de profesión y trabajó durante casi una década en el sector social y ambientalista en Costa Rica. También estudió una Maestría en Desarrollo Comunitario y es co autora del libro Nuevo Dinero para la Sostenibilidad, por el que fue reconocida por CNN como Latina Triunfadora de la Semana.

Karla también fue una de las tres personas de Costa Rica seleccionadas por Singularity University para participar del Global Solutions Program 2017 con sede en el NASA Research Center de Silicon Valley, un programa de formación en tecnologías exponenciales aplicadas a resolver el problema del cambio climático; y actualmente desarrolla la plataforma BeSpiral, una iniciativa que usa la tecnología Blockchain para facilitar que cualquier comunidad pueda crear sus propias criptomonedas y así resolver sus desafíos ambientales y sociales.

“Conversación Digital” es un podcast especializado en temas de tecnología que son de interés para empresas e instituciones.

En esta entrega y junto a Córdoba, conversan el presidente y fundador del Club, Roberto Sasso y el ingeniero Ignacio Trejos.

