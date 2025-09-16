Podcasts

‘Conversación Digital’: Inteligencia artificial y valor empresarial

En este episodio Roberto Sasso e Ignacio Trejos conversan con el Carlos Lang sobre los avances de la IA y el valor que su uso puede darle a las empresas hoy en día

Por Redacción EF

En el nuevo episodio de “Conversación Digital” conversamos con el ingeniero Carlos Lang sobre los avances e innovaciones de la inteligencia artificial y el valor que su uso puede darle a las empresas hoy en día.








Conversación DigitalIAInteligencia artificialClub de Investigación Tecnológica
Redacción EF

