‘Conversación Digital’: Inteligencia artificial y valor empresarial

En el nuevo episodio de “Conversación Digital” conversamos con el ingeniero Carlos Lang sobre los avances e innovaciones de la inteligencia artificial y el valor que su uso puede darle a las empresas hoy en día.

Lang es graduado en Ciencias de la Computación de la UCR (B.Sc) y de la Universidad de Pittsburgh (M.Sc), trabaja en Intel desde 1997 y recientemente se ha especializado en la integración de sistemas de IA en la toma de decisiones.

En este nuevo capítulo, Lang conversa con el presidente y fundador del Club de Investigación Tecnológica, Roberto Sasso y con el ingeniero Ignacio Trejos.

“Conversación Digital” es un podcast especializado en temas de tecnología que son de interés para empresas e instituciones.

