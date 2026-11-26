Cuando en noviembre de 2011 empezaron a operar Claro y Movistar (ahora Liberty), el cambio en el mercado se aceleró. Pero, 15 años después, quedan pendientes innegables.

En 2008, el año de la aprobación de las leyes de apertura de telecomunicaciones, Costa Rica pasó de 41% de penetración celular a disponer de más celulares que su población (116%) en diciembre de 2012, cuando competían esas dos compañías, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los operadores virtuales Fullmóvil y Tuyo Móvil (que luego abandonaron el mercado).

La transformación también fue cualitativa con el tránsito a datos. En aquel momento, Internet móvil se basaba en tecnologías de segunda generación (2G) y tercera generación (3G) con velocidades de apenas 2 Mbps. Luego, se avanzó a 4G.

El mercado se dinamizó. En la actualidad, se dispone de una mayor variedad de planes, precios más accesibles, beneficios adicionales, novedosas facilidades y múltiples proyectos para reducir la brecha digital a cargo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos cuánto ha cambiado el mercado en los últimos 15 años y cuáles son los retos pendientes.

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