A 15 años del ingreso de los operadores privados de telefonía móvil: ¿cuáles son los cambios reales y los retos pendientes para Costa Rica?

Cuando en noviembre de 2011 empezaron a operar Claro y Movistar (ahora Liberty), el cambio en el mercado se aceleró. Pero, 15 años después, quedan pendientes innegables.

“El principal reto es seguir cerrando la brecha digital y lograr que más personas y empresas aprovechen la conectividad para estudiar, trabajar y emprender”, dijo Johanna Escobar, gerente general de Liberty.

En 2008, el año de la aprobación de las leyes de apertura de telecomunicaciones, Costa Rica pasó de 41% de penetración celular a disponer de más celulares que su población (116%) en diciembre de 2012, cuando competían esas dos compañías, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y los operadores virtuales Fullmóvil y Tuyo Móvil (que luego abandonaron el mercado).

“El primer logro fue terminar con el rezago”, afirmó Juan Manuel Campos, director general de la firma Ciber Regulación. “Antes, conseguir una línea dependía de la disponibilidad del ICE”.

La transformación también fue cualitativa con el tránsito a datos. En aquel momento, Internet móvil se basaba en tecnologías de segunda generación (2G) y tercera generación (3G) con velocidades de apenas 2 Mbps. Luego, se avanzó a 4G.

“La conectividad móvil se ha convertido en una herramienta esencial para trabajar, estudiar, realizar trámites, emprender y acceder a oportunidades”, destacó Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicaciones (Infocom).

El mercado se dinamizó. En la actualidad, se dispone de una mayor variedad de planes (incluyendo algunos integrados con otros servicios, como Internet fijo), precios más accesibles, beneficios adicionales (aplicaciones y servicios de roaming sin costo adicional), novedosas facilidades (la conexión satelital para móviles de Liberty en alianza con Starlink) y múltiples proyectos para reducir la brecha digital a cargo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

Uno de los principales cambios en el mercado fue en la estructura, donde antes uno de los operadores dominaba en forma monopólica y ahora las tres marcas se distribuyen las suscripciones móviles. (John Durán/John Durán)

Hubo cambios en la regulación. Tras la aprobación de las primeras leyes, a partir de 2017 se realizó una adaptación a la competencia, se dispuso de más espectro y se implementó una agenda regulatoria consensuada, lo que favoreció una mayor previsibilidad para invertir.

“La apertura creó la competencia”, dijo Hannia Vega, experta regional en mercados en competencia. “El diálogo y las reglas claras permitieron que avanzara”.

La estructura del mercado se transformó. En 2011, el ICE tenía cerca del 90% de las líneas. En diciembre de 2025, Liberty lideraba el mercado móvil con el 40% de las suscripciones, superando al ICE (38%) y Claro (22%).

La cantidad de líneas móviles en Costa Rica llegó a los 7,1 millones, con una penetración del 137%, superando las suscripciones de otros servicios; los usuarios de Internet móvil sumaron 5,5 millones (106% de penetración); y las redes de 5G (con velocidades de hasta 100 Mbps) cubren a la mitad de la población (en el caso de Claro).

“En estos 15 años, los principales logros son la transformación tecnológica, la expansión de la cobertura de señal celular y una mayor diversidad de ofertas para los usuarios”, destacó Carlos Watson, presidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

También destacan las evaluaciones de calidad de servicios y la aprobación de la portabilidad numérica, que a la fecha permitió 4,8 millones de traslados de operador manteniendo el número telefónico.

Pendientes

Pero mejorar los servicios y la experiencia de los usuarios dependerá de los esfuerzos de las autoridades y los operadores para cumplir con los pendientes.

Los mismos operadores reconocen el desafío en el acceso. “Uno de los principales retos en esta nueva etapa es continuar innovando con productos, servicios y tecnología de punta para llegar a más comunidades y seguir avanzando en el desarrollo de esta infraestructura”, respondió Claro.

En materia de espectro, es necesario planificar su disponibilidad para ampliar la capacidad de las redes 5G y prepararse para 6G.

“Organizaciones internacionales como la GSMA señalan que los requerimientos de espectro en bandas medias podrían situarse entre 200 MHz y 400 MHz por operador”, indicó Watson, de Sutel. “Esto plantea la necesidad de realizar oportunamente los reordenamientos que permitan disponer de este recurso, atender el crecimiento de la demanda y facilitar la adopción de nuevas tecnologías”.

En infraestructura, sigue pendiente agilizar, simplificar y tener consistencia en trámites, procedimientos, criterios, así como la coordinación efectiva entre el gobierno, las instituciones y las municipalidades para el despliegue de las redes fijas e inalámbricas de telecomunicaciones, incluyendo cuando se amplían las vías.

El consumo de telefonía pasó de los servicios de voz a los datos, con Internet móvil y múltiples apps. (JOHN DURAN)

En la regulación, debe fortalecerse la protección de los derechos de los usuarios, la disponibilidad de información clara y suficiente, la calidad de los servicios y la atención oportuna y segura por parte de los operadores.

Para la industria también es necesario preservar las condiciones (seguridad jurídica, regulación proporcional y actualizada y cánones técnicamente justificados, transparentes y administrados con eficiencia) para acelerar la inversión. También se necesita un cambio de enfoque por parte del regulador.

“La Sutel debe concentrarse en las labores esenciales, que son las que profundizan la competencia”, dijo Campos. “En un mercado maduro, con más líneas que habitantes, la regulación debe ser ex post: intervenir cuando se detecta una conducta que daña la competencia o al usuario y no someter cada oferta a un control previo como ocurre actualmente”.

Según el especialista, el regulador dedica tiempo y recursos a revisar las páginas web de los operadores y a homologar los contratos de usuario final, un trámite que, en promedio, tarda al menos seis meses y retrasa nuevas ofertas con mejores precios.

Otro reto es que los operadores compitan con las mismas reglas. El ICE usa el espectro para 5G sin contrato de concesión. Sus competidores, en cambio, debieron concursar y pagar por las frecuencias, además de estar sujetos a contratos de concesión con plazos y obligaciones.

“El reto es mantener la confianza y la seguridad jurídica para transformar la conectividad en oportunidades reales”, dijo Vega. “Para lograrlo, es indispensable recuperar el rumbo y fortalecer una regulación que hoy se percibe desenfocada”.

Eso supone tener una visión de país compartida a partir del cambio de paradigma que representa 5G y fortalecer la alfabetización digital.

“El reto central es que los beneficios de la conectividad lleguen efectivamente a toda la población”, afirmó Montero, de Infocom. “Persisten comunidades rurales, remotas e indígenas donde se debe mejorar el acceso. Al mismo tiempo, se deben fortalecer las capacidades digitales”.