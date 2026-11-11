Tecnología

A 15 años del ingreso de los operadores privados de telefonía móvil: ¿cuáles son los cambios reales y los retos pendientes para Costa Rica?

En noviembre de 2011, Claro y Movistar (hoy Liberty) empezaron a comercializar sus servicios, cambiando el mercado local de telefonía móvil de forma radical. Sin embargo, quedan retos pendientes de cara a los usuarios.

Por Carlos Cordero Pérez

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Cuando en noviembre de 2011 empezaron a operar Claro y Movistar (ahora Liberty), el cambio en el mercado se aceleró. Pero, 15 años después, quedan pendientes innegables.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".