Podcast: Agua embotellada en Costa Rica, importaciones se disparan y la hidratación se vuelve un símbolo de estatus

Costa Rica, junto a Chile, es uno de los países reconocidos por su agua potable directamente salida del grifo.

A pesar de ello, entre 2015 y 2024 el país aumentó en un 447% las importaciones de este líquido embotellado, tanto mineral como gasificado, provenientes de 17 países, especialmente de Estados Unidos e Italia.

Sin embargo, los envíos de Costa Rica al extranjero durante el año pasado se concretaron a tan solo cuatro naciones, para un aumento total entre el 2015 y 2024 del 27,2%, lo que deja en evidencia un déficit comercial en este producto.

Este fenómeno no pasa desapercibido entre los comercios: los hoteles, supermercados, restaurantes, proveedores y expertos en bebidas dejaron de ver el agua solo como un producto para consumo y lo transformaron en casi un elemento gourmet.

