Podcast: Agua embotellada en Costa Rica, importaciones se disparan y la hidratación se vuelve un símbolo de estatus

Costa Rica, país de agua potable, registró un aumento del 447% en importaciones de este líquido embotellado en la última década. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos cómo el consumo ‘premium’ transforma la hidratación en una elección de estatus y bienestar

Por Redacción EF

Costa Rica, junto a Chile, es uno de los países reconocidos por su agua potable directamente salida del grifo.








