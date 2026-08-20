Podcast: Baloncesto busca volver a ser un negocio rentable y consolidarse como el segundo deporte de Costa Rica

Hoy, el baloncesto nacional vive una profunda reconstrucción. Con una nueva dirigencia en la Federación Costarricense de Baloncesto (Fecoba) y una Liga Superior de Baloncesto (LSB) que opera bajo una mentalidad de negocios, el deporte de los aros se ha propuesto una meta ambiciosa: profesionalizar sus estructuras, atraer la inversión privada y consolidarse definitivamente como el segundo deporte de Costa Rica, un puesto que pareciera estar vacante.
¿Cómo planean lograr que el baloncesto vuelva a ser un negocio rentable en el país? En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le traemos la radiografía de su estrategia.
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