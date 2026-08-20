Podcasts

Podcast: Baloncesto busca volver a ser un negocio rentable y consolidarse como el segundo deporte de Costa Rica

La Fecoba y la LSB implementan una estrategia comercial, digital y televisiva para transformar el baloncesto en un negocio rentable en Costa Rica: analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Hoy, el baloncesto nacional vive una profunda reconstrucción. Con una nueva dirigencia en la Federación Costarricense de Baloncesto (Fecoba) y una Liga Superior de Baloncesto (LSB) que opera bajo una mentalidad de negocios, el deporte de los aros se ha propuesto una meta ambiciosa: profesionalizar sus estructuras, atraer la inversión privada y consolidarse definitivamente como el segundo deporte de Costa Rica, un puesto que pareciera estar vacante.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Dinero, Podcast y NegociosPodcast
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.