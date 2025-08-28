Podcasts

Podcast: ¿Busca dónde colocar su dinero? Le presentamos los fondos de inversión más rentables de Costa Rica

Revisamos cuáles son los fondos que ofrecen rendimientos más altos, cuánto es el monto mínimo de inversión para ellos y cuál es el tipo de inversionista al que se dirigen: se lo contamos en este episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

Por Redacción EF

Si usted desea colocar su dinero en un lugar que le permita ganar intereses, un fondo de inversión puede ser una muy buena opción, siempre y cuando sepa elegir aquel que mejor se ajuste a su perfil y a sus objetivos, entre una amplia gama de 103 instrumentos de este tipo disponibles en Costa Rica.








