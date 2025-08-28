Podcast: ¿Busca dónde colocar su dinero? Le presentamos los fondos de inversión más rentables de Costa Rica

Si usted desea colocar su dinero en un lugar que le permita ganar intereses, un fondo de inversión puede ser una muy buena opción, siempre y cuando sepa elegir aquel que mejor se ajuste a su perfil y a sus objetivos, entre una amplia gama de 103 instrumentos de este tipo disponibles en Costa Rica.

Para facilitarle esta tarea, en El Financiero revisamos cuáles son los que ofrecen rendimientos más altos, cuánto es el monto mínimo de inversión para participar en ellos y cuál es el tipo de inversionista al que se dirigen, entre otras características.

Escuche los resultados en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’: acceda a todos los capítulos en nuestros canales de Youtube y Spotify.