Podcast: ¿Cómo prepararse financieramente para un despido? Así puede crear un plan de contingencia

Prepararse financieramente para un despido comienza antes de perder el salario.

Un presupuesto de gastos esenciales, una reserva disponible y una revisión de las deudas pueden ayudarle a enfrentar la pérdida del empleo sin tomar decisiones apresuradas.

Saber cuánto necesita para cubrir sus gastos básicos, con cuáles recursos contaría y qué ajustes podría hacer permite construir un plan de contingencia para sostenerse mientras busca otra fuente de ingresos.

El Financiero conversó con dos asesores financieros, quienes coinciden en que el punto de partida es ordenar el presupuesto del hogar, identificar las reservas disponibles y revisar las deudas y sus seguros. La meta, sin embargo, no es mantener intacto el estilo de vida, sino calcular cómo cubrir lo indispensable durante la transición.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ abordamos este tema.

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