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Podcast: ¿Cómo prepararse financieramente para un despido? Así puede crear un plan de contingencia

Aprenda cómo preparar sus finanzas ante un despido. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ hablamos sobre cómo organizar el presupuesto, renegociar deudas y crear su fondo de emergencia

Por Redacción EF

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Prepararse financieramente para un despido comienza antes de perder el salario.








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Redacción EF

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