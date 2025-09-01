Podcasts

Podcast: Creciente, insostenible y descontrolada ¿hacia dónde va la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social?

La deuda del gobierno con la CCSS asciende a ₡4,43 billones: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos cómo llegó a este nivel, su impacto y las soluciones que se plantean para frenar su crecimiento

Por Redacción EF

Insostenible y descontrolada: así es la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que mantiene un crecimiento constante desde hace varias décadas y alcanzó la cifra de ₡4,43 billones el pasado mes de mayo.








