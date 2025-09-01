Podcast: Creciente, insostenible y descontrolada ¿hacia dónde va la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social?

Insostenible y descontrolada: así es la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que mantiene un crecimiento constante desde hace varias décadas y alcanzó la cifra de ₡4,43 billones el pasado mes de mayo.
