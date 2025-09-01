Podcast: Creciente, insostenible y descontrolada ¿hacia dónde va la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social?

Insostenible y descontrolada: así es la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que mantiene un crecimiento constante desde hace varias décadas y alcanzó la cifra de ₡4,43 billones el pasado mes de mayo.

Sin embargo, al mismo tiempo parece ser invisible, pues no se incluye en las cifras oficiales de la deuda pública del país.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos cómo llegó a este nivel, cuál es su impacto y qué soluciones se plantean para, al menos, frenar su crecimiento.

