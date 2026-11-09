Podcast: Cruz Roja Costarricense en emergencia, ¿qué pasa con sus finanzas?

Escuchar el ulular de una sirena suele significar que la ayuda está en camino. Sin embargo, detrás de cada ambulancia que acude a atender un llamado de ayuda se esconde hoy una alarmante carrera contra el reloj financiero: la Cruz Roja Costarricense atraviesa una de las mayores crisis financieras de sus 141 años de existencia.

Con un déficit anual de casi ¢1.000 millones, 66 de sus 134 comités auxiliares en riesgo de cierre técnico y el fantasma de una parálisis operativa rondando sus sedes, la benemérita institución enfrenta una tormenta perfecta provocada por la rigidez de la regla fiscal, las ineficiencias del sistema hospitalario, el bajo apoyo municipal y el naufragio de iniciativas clave de financiamiento.

A pesar de que presta un servicio público esencial y gratuito —con más de medio millón de incidentes anuales—, hoy la Cruz Roja opera bajo un esquema de insolvencia sostenida y los auditores externos advierten sobre un riesgo inminente no solo para la estabilidad de una entidad icónica, sino para la continuidad de un servicio prehospitalario y de rescate que salva miles de vidas en todo el país.

Tras cuatro años consecutivos de pérdidas millonarias, la benemérita institución analiza alternativas como contener el gasto operativo, brindar menos horas de servicio, reducir plazas administrativas y suspender rescates, en espera de una solución a largo plazo que la socorra en esta emergencia.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

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