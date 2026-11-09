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Podcast: Cruz Roja Costarricense en emergencia, ¿qué pasa con sus finanzas?

La Cruz Roja Costarricense atraviesa una severa crisis financiera con un déficit de casi ¢1.000 millones. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos las causas del inminente colapso operativo

Por Redacción EF

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Escuchar el ulular de una sirena suele significar que la ayuda está en camino. Sin embargo, detrás de cada ambulancia que acude a atender un llamado de ayuda se esconde hoy una alarmante carrera contra el reloj financiero: la Cruz Roja Costarricense atraviesa una de las mayores crisis financieras de sus 141 años de existencia.








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Redacción EF

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