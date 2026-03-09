Podcast: ¿Dónde es más caro y dónde es más barato comprar casa en Costa Rica este 2026? 14 reportajes especiales que usted no puede perderse

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify .

Este mes, El Financiero recopiló análisis y proyecciones que ningún actor del sector —desde desarrolladores hasta inversionistas individuales— puede perderse: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ detallamos el tema.

El mercado inmobiliario de Costa Rica llega al 2026 en un punto de inflexión: tras años de ajustes e incertidumbre, la combinación entre innovación, nuevas dinámicas de inversión y cambios urbanos está redefiniendo el valor del metro cuadrado.

