Podcast: ¿Dónde es más caro y dónde es más barato comprar casa en Costa Rica este 2026? 14 reportajes especiales que usted no puede perderse

EF recopiló análisis y proyecciones sobre el mercado inmobiliario que ningún actor del sector —desde desarrolladores hasta inversionistas individuales— puede perderse: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ detallamos el tema

Por Redacción EF

El mercado inmobiliario de Costa Rica llega al 2026 en un punto de inflexión: tras años de ajustes e incertidumbre, la combinación entre innovación, nuevas dinámicas de inversión y cambios urbanos está redefiniendo el valor del metro cuadrado.








