Podcast: Dos Costa Ricas en STEM, diplomas y empleo se quedan en el centro del país

Aunque STEM paga mejor, la oferta académica y laboral se concentra en la Región Central. Los datos hablan de una periferia que recibe menos diplomas, enfrenta más barreras de acceso y termina migrando para estudiar o emplearse: analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

Existe una promesa de mejores condiciones laborales y desarrollo territorial con las carreras STEM, pero solamente se cumple donde hay laboratorios y empresas: en el centro del país.








Redacción EF

