Podcast: Dos Costa Ricas en STEM, diplomas y empleo se quedan en el centro del país

Existe una promesa de mejores condiciones laborales y desarrollo territorial con las carreras STEM, pero solamente se cumple donde hay laboratorios y empresas: en el centro del país.

La dimensión territorial de las carreras y los trabajos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en Costa Rica es una especie de círculo vicioso, en detrimento de las regiones periféricas de la nación. Para las universidades es más costoso abrir ese tipo de carreras en zonas donde hay menos población y donde menos personas se gradúan de secundaria; mientras que, para el mercado laboral, es más atractivo asentarse en lugares donde hay un mayor caudal de graduados.

El fenómeno se trasluce en datos palpables.

EF analizó a fondo los datos de graduación universitaria y del mercado laboral en Costa Rica, y encontró que hay brechas estructurales que se alimentan entre sí: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

