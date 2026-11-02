Podcast: El origen familiar pesa en las notas, la brecha que se esconde detrás de los colegios públicos y los privados

Los estudiantes de colegios privados obtienen mejores resultados que los de centros públicos en Costa Rica. En las pruebas PISA 2025, la diferencia superó los 70 puntos en ciencias, matemática y lectura: una ventaja considerable que, sin embargo, oculta condiciones familiares distintas.

Más allá de la distinción socioeconómica que se suele relacionar con el pago de un colegio privado, algunos adolescentes crecen en hogares con decenas o cientos de libros y con familias que esperan que alcancen estudios universitarios, mientras que otros viven en entornos donde esos recursos escasean y las expectativas son menores. Esas diferencias también profundizan la brecha entre unos y otros.

Un análisis de EF con los microdatos de las pruebas PISA 2025 le muestra cómo se relacionan los diferentes puntos de partida de los estudiantes con sus resultados en las pruebas estandarizadas y en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ ampliamos sobre este tema.

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