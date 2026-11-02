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Podcast: El origen familiar pesa en las notas, la brecha que se esconde detrás de los colegios públicos y los privados

Un análisis de ‘EF’ con datos de PISA 2025 encontró diferencias de decenas de puntos en ciencias, matemática y lectura asociadas con libros disponibles en el hogar y expectativas educativas familiares: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ ampliamos en este tema

Por Redacción EF

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Los estudiantes de colegios privados obtienen mejores resultados que los de centros públicos en Costa Rica. En las pruebas PISA 2025, la diferencia superó los 70 puntos en ciencias, matemática y lectura: una ventaja considerable que, sin embargo, oculta condiciones familiares distintas.








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Redacción EF

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