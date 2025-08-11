Podcast: El sector agrícola en Costa Rica se debilita cada vez más, ¿se acerca el fin del labriego sencillo?

Cada vez se queda más atrás la Costa Rica que basaba su economía en el sector agro.

Hoy los altos costos de producción, las pocas ganancias, la competencia con los productos importados y la carencia de un respaldo sólido por parte del Estado, son algunos factores que llevan a los agricultores nacionales a vender sus tierras y a buscar otras opciones de negocio.

Por eso, en el episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ de este lunes, analizamos las implicaciones de estos factores y cuáles son sus efectos sobre el negocio agrícola.

Encuentre todos los episodios en nuestro canal de Youtube y de Spotify.