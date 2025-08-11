Podcasts

Podcast: El sector agrícola en Costa Rica se debilita cada vez más, ¿se acerca el fin del labriego sencillo?

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos las implicaciones de factores como la crecida en los costos de producción y el crecimiento de las importaciones afectan al sector agro

Cada vez se queda más atrás la Costa Rica que basaba su economía en el sector agro.








