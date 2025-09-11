Podcast: ¿Está la sociedad costarricense más endeudada que nunca? Revisamos los datos

El costarricense se tuvo que acostumbrar a convivir con los créditos en los últimos 30 años. En ese período, el crédito al sector privado pasó de equivaler solo un 14% del Producto Interno Bruto (PIB) a alcanzar un 50%.
El costarricense se tuvo que acostumbrar a convivir con los créditos en los últimos 30 años. En ese período, el crédito al sector privado pasó de equivaler solo un 14% del Producto Interno Bruto (PIB) a alcanzar un 50%.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.