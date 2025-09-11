Podcast: ¿Está la sociedad costarricense más endeudada que nunca? Revisamos los datos

El costarricense se tuvo que acostumbrar a convivir con los créditos en los últimos 30 años. En ese período, el crédito al sector privado pasó de equivaler solo un 14% del Producto Interno Bruto (PIB) a alcanzar un 50%.

Esto quiere decir que el peso crediticio sobre la economía no solo se duplicó, sino que se triplicó.

¿Estamos hoy más endeudados que nunca? La pregunta es difícil de responder: analizamos este tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

