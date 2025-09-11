Podcasts

Podcast: ¿Está la sociedad costarricense más endeudada que nunca? Revisamos los datos

Los datos muestran récords de saldos, de deudores y de crédito de consumo, pero también un bajo dinamismo del sector productivo que apunta a un estancamiento: más detalles en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

El costarricense se tuvo que acostumbrar a convivir con los créditos en los últimos 30 años. En ese período, el crédito al sector privado pasó de equivaler solo un 14% del Producto Interno Bruto (PIB) a alcanzar un 50%.








