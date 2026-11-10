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Podcast: “Estamos en el mejor momento de la moda en el país”, dice director del BMW Fashion Night; la cita es este 12 de noviembre

El BMW Fashion Night reunirá a cinco casas de diseño nacional en el Centro Nacional de Convenciones, con el fin de acercar sus colecciones al público costarricense. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ ampliamos sobre el evento

Por Redacción EF

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“Estamos en el mejor momento de la moda en el país, ahora es donde más público hay”, afirmó Alex Quirós, director del BMW Fashion Night.








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Redacción EF

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