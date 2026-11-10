Podcast: “Estamos en el mejor momento de la moda en el país”, dice director del BMW Fashion Night; la cita es este 12 de noviembre

“Estamos en el mejor momento de la moda en el país, ahora es donde más público hay”, afirmó Alex Quirós, director del BMW Fashion Night.

Este evento reunirá, el próximo 12 de noviembre y en el Centro Nacional de Convenciones, a cinco casas de diseño nacional para ofrecer una vitrina a sus colecciones y contribuir al crecimiento de sus negocios.

En la pasarela del BMW Fashion Night estarán presentes las propuestas de Fabrizzio Berrocal, Andrea Kader, NNIA by Jessi G, Marco Garro y LAMB by Toribio y Donato.

La oferta abarca sastrería, reutilización de materiales y ediciones limitadas y urbanas. Cada diseñador tendrá su propio espacio, modelos y música, sin mezclar las colecciones: en el nuevo episodio de “Dinero, Podcast y Negocios” ampliamos sobre este evento.

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