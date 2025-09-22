Podcasts

Podcast: Incertidumbre electoral, la popularidad presidencial no se traslada “mecánicamente” y hay un 57% de indecisos

Según la última encuesta del CIEP-UCR, más de la mitad del electorado no sabe por quién votará: el oficialismo lidera con cifras dispersas y la oposición aún no despega. Analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La campaña electoral de cara a los comicios de este 2026 tiene como punto de partida un escenario de máxima incertidumbre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EncuestaEleccionesCIEPElecciones 2026
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.