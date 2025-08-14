Podcast: La apuesta por replicar el éxito de los dispositivos médicos con los semiconductores enfrenta retos importantes tras salidas de Intel y Qorvo

La intención del Gobierno de replicar el éxito de los dispositivos médicos en el sector de semiconductores enfrenta un giro inesperado: la salida de dos compañías emblema del ecosistema de chips.
La intención del Gobierno de replicar el éxito de los dispositivos médicos en el sector de semiconductores enfrenta un giro inesperado: la salida de dos compañías emblema del ecosistema de chips.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.