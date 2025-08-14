Podcasts

Podcast: La apuesta por replicar el éxito de los dispositivos médicos con los semiconductores enfrenta retos importantes tras salidas de Intel y Qorvo

Costa Rica se planteó ser un “mega clúster de semiconductores”, pero la creciente tensión en el comercio internacional y la salida de Intel y Qorvo ponen a prueba esa meta: lo analizamos en este episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

La intención del Gobierno de replicar el éxito de los dispositivos médicos en el sector de semiconductores enfrenta un giro inesperado: la salida de dos compañías emblema del ecosistema de chips.








