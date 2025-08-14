Podcast: La apuesta por replicar el éxito de los dispositivos médicos con los semiconductores enfrenta retos importantes tras salidas de Intel y Qorvo

La intención del Gobierno de replicar el éxito de los dispositivos médicos en el sector de semiconductores enfrenta un giro inesperado: la salida de dos compañías emblema del ecosistema de chips.

La retirada de Qorvo y el traslado del Centro de Ensamblaje y Prueba de Intel a Vietnam dejan al país sin dos referentes que sostenían el discurso gubernamental sobre la solidez del sector en el territorio nacional.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

