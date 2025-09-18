Podcasts

Podcast: La IA está cambiando a Costa Rica, le contamos cómo llegamos a este punto de inflexión y qué nos espera

¿Cómo se posiciona Costa Rica ante el desarrollo de la IA? ‘El Financiero’ lo analizó en una edición especial y hoy hablamos sobre ello en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

La IA está cambiando a Costa Rica, colocándonos ante un panorama de riesgos y beneficios inmediatos y a largo plazo.








