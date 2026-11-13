Podcast: Llega RED506 2026, el evento que analizará los cambios digitales en Costa Rica
Las entradas están disponibles en Passline. El encuentro se realizará el 25 de noviembre en el Hotel Crowne Plaza Corobicí y presentará nuevos datos sobre redes sociales, inteligencia artificial y consumo digital: hablamos sobre el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’
Las entradas para RED506 ya están a la venta. La edición de 2026 reunirá la presentación del estudio sobre comportamiento digital de los costarricenses, el análisis de la influencia de las marcas y una conversación sobre cómo llevar la inteligencia artificial más allá de la automatización de tareas para generar resultados comerciales.
La actividad se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 8 a. m. a 12:30 p. m., en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, en La Sabana. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas en Passline: https://www.passline.com/eventos/red-506-2026.
El estudio RED506, a cargo de Shift Porter Novelli, actualizará los datos sobre el comportamiento, los intereses y los hábitos de consumo de los costarricenses en redes sociales y plataformas digitales. A partir de una muestra de 4,1 millones de identidades o cuentas digitales, el reporte examina los cambios que las marcas deben considerar en sus estrategias de mercadeo, su conexión con las audiencias y la creación de comunidades.
El punto de partida es que ya no basta con conocer cuántas personas tienen acceso a Internet. También es necesario comprender cómo distribuyen su atención entre redes sociales, herramientas de inteligencia artificial, servicios de streaming, videojuegos y plataformas de compra.
Conversamos con Óscar Solano, vicepresidente de Shift Porter Novelli y líder del estudio, en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.
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