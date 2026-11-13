Podcast: Llega RED506 2026, el evento que analizará los cambios digitales en Costa Rica

Las entradas para RED506 ya están a la venta. La edición de 2026 reunirá la presentación del estudio sobre comportamiento digital de los costarricenses, el análisis de la influencia de las marcas y una conversación sobre cómo llevar la inteligencia artificial más allá de la automatización de tareas para generar resultados comerciales.

La actividad se realizará el miércoles 25 de noviembre, de 8 a. m. a 12:30 p. m., en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, en La Sabana. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas en Passline: https://www.passline.com/eventos/red-506-2026.

El estudio RED506, a cargo de Shift Porter Novelli, actualizará los datos sobre el comportamiento, los intereses y los hábitos de consumo de los costarricenses en redes sociales y plataformas digitales. A partir de una muestra de 4,1 millones de identidades o cuentas digitales, el reporte examina los cambios que las marcas deben considerar en sus estrategias de mercadeo, su conexión con las audiencias y la creación de comunidades.

El punto de partida es que ya no basta con conocer cuántas personas tienen acceso a Internet. También es necesario comprender cómo distribuyen su atención entre redes sociales, herramientas de inteligencia artificial, servicios de streaming, videojuegos y plataformas de compra.

Conversamos con Óscar Solano, vicepresidente de Shift Porter Novelli y líder del estudio, en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’.

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