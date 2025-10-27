Podcast: Multipartidismo: ¿un problema de cantidad o de calidad?

El multipartidismo comúnmente se relaciona con una falta de consenso político en Costa Rica, pero el verdadero problema podría ser de calidad, no de cantidad.

La proliferación de agrupaciones ha complicado la construcción de mayorías, y los intentos de acuerdo tropiezan con partidos cada vez más enfocados en el cálculo electoral, sin agendas ni compromisos claros con sectores amplios de la población.

La fragmentación es irreversible: 26 partidos políticos presentaron candidaturas para las elecciones de 2026, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aunque cinco de ellos solo a nivel provincial.

¿Logrará algún día el Estado costarricense funcionar con tanta división? En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos el tema.

