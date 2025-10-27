Podcasts

Podcast: Multipartidismo: ¿un problema de cantidad o de calidad?

La fragmentación partidaria ha aumentado en los últimos años, pero el sistema político aún no lo asimila. ¿Logrará Costa Rica adaptarse a esta realidad? Analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

El multipartidismo comúnmente se relaciona con una falta de consenso político en Costa Rica, pero el verdadero problema podría ser de calidad, no de cantidad.








