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Podcast: ¿Puede su empleador obligarle a usar la inteligencia artificial en el trabajo? Los expertos en derecho laboral responden

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le explicamos lo que cambia y lo que no cambia laboralmente, los deberes, las obligaciones y las recomendaciones para empresas y colaboradores al implementar la IA en sus operaciones y funciones

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Por Redacción EF

Las empresas adoptan la inteligencia artificial (IA) en diferentes áreas, transformando procesos, funciones y tareas.








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Dinero, Podcast y NegociosPodcast
Redacción EF

Redacción EF

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