Tecnología

¿Puede su empleador obligarle a usar la inteligencia artificial en el trabajo? Los expertos en derecho laboral responden

Le explicamos lo que cambia y lo que no cambia laboralmente, los deberes, las obligaciones y las recomendaciones para las empresas y para los colaboradores al implementar la IA en sus operaciones y funciones.

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Por Carlos Cordero Pérez

Las empresas adoptan la inteligencia artificial (IA) en diferentes áreas, transformando procesos, funciones y tareas.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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