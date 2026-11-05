Podcast: ¿Quiere teletrabajar en una empresa extranjera? Estas son las obligaciones para hacerlo legalmente

Teletrabajar para una empresa extranjera permite prestar servicios desde Costa Rica sin trasladarse al país. En esta modalidad, el trabajo se realiza a distancia y el vínculo con la compañía se suele establecer mediante un contrato de servicios.

Por eso, se vuelve más importante aún organizar el cobro y la administración de sus ingresos. Esa responsabilidad forma parte de la relación con el cliente extranjero, además de cumplir con el trabajo contratado.

¿Cuáles son las opciones para recibir el pago de una empresa extranjera desde Costa Rica? Además, ¿qué obligaciones asumirá la compañía y cuáles tendrá que atender el colaborador en el país? En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ ampliamos en este tema.

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