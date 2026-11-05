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Podcast: ¿Quiere teletrabajar en una empresa extranjera? Estas son las obligaciones para hacerlo legalmente

Trabajar para una empresa extranjera desde Costa Rica implica decidir cómo cobrar sus servicios. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le detallamos las opciones de pago, qué considerar antes de elegir y qué debe declarar, pagar y revisar antes de firmar el contrato

Por Redacción EF

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Teletrabajar para una empresa extranjera permite prestar servicios desde Costa Rica sin trasladarse al país. En esta modalidad, el trabajo se realiza a distancia y el vínculo con la compañía se suele establecer mediante un contrato de servicios.








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Redacción EF

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