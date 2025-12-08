Podcasts

Podcast: Sin derrumbes... todavía: las instituciones resisten tres años y medio de ataques presidenciales

El presidente Chaves mantiene un discurso confrontativo hacia las instituciones, pero las encuestas muestran que estas aún sostienen sus calificaciones: analizamos el tema en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia de la República hace tres años y siete meses y, desde entonces, instauró una dinámica de ataques directos y constantes hacia sus principales contrapesos y a las personas que los representan.








