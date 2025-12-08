Podcast: Sin derrumbes... todavía: las instituciones resisten tres años y medio de ataques presidenciales

Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia de la República hace tres años y siete meses y, desde entonces, instauró una dinámica de ataques directos y constantes hacia sus principales contrapesos y a las personas que los representan.

A menudo, acusa a esas instituciones y funcionarios de defender supuestos intereses ocultos y los convierte en su blanco favorito para culparlos de las principales crisis que vive el país, problemas cuya resolución hasta hace poco todavía se exigía casi exclusivamente a los gobernantes.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema y su impacto en la institucionalidad costarricense.

