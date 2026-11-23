Costa Rica entra en la temporada alta turística 2026-2027 con una menor oferta de asientos programados desde Estados Unidos, su principal mercado emisor de visitantes. Las proyecciones para el periodo de agosto de 2026 a marzo de 2027 apuntan a una reducción del 14% frente al mismo lapso anterior, con un recorte del 20% hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y del 3% hacia el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, según un análisis de dos consultoras internacionales.

Para hoteles, agencias de viajes, transportistas y operadores turísticos, el pulso de este periodo crucial no se mide únicamente por la llegada de nuevas aerolíneas o los anuncios de más frecuencias. La clave reside en las condiciones bajo las cuales los visitantes pueden acceder al país: cuántos asientos están disponibles, para cuáles fechas, a qué tarifa y por cuál aeropuerto ingresan sus potenciales clientes.

Una menor programación no implica necesariamente una caída proporcional de turistas, pero plantea un desafío adicional para un sector que enfrenta boletos más caros y márgenes estrechos.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos este tema.

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