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Podcast: Tres salidas y un rumbo en duda, los cambios en la política comercial de Costa Rica llegan en un mal momento

El equipo de política y comercio exterior de Costa Rica perdió a sus tres líderes en un momento donde el desempeño de los flujos de inversión y las exportaciones plantean desafíos inmediatos para la estrategia de competitividad del país: analizamos el tema en ‘Dinero, Podcast y Negocios’

Por Redacción EF

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La continuidad que Laura Fernández planteó respecto al gobierno de Rodrigo Chaves empieza a mostrar sus primeras grietas, apenas seis meses después de iniciado su mandato.








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Redacción EF

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