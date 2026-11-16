Podcast: Tres salidas y un rumbo en duda, los cambios en la política comercial de Costa Rica llegan en un mal momento

La continuidad que Laura Fernández planteó respecto al gobierno de Rodrigo Chaves empieza a mostrar sus primeras grietas, apenas seis meses después de iniciado su mandato.

El caso de Indiana Trejos ilustra ese distanciamiento. Su salida de la jefatura del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) no solo apartó a quien dirigía la política comercial del país, sino también a la funcionaria que encabezó las negociaciones con Estados Unidos (EE. UU.) para reducir los aranceles impuestos a las exportaciones costarricenses, un proceso que ella comenzó en mayo de 2025.

Pero el alcance del despido fue más allá de un relevo ministerial. La misma decisión de Fernández frenó el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), una de las apuestas comerciales que Chaves impulsó desde 2022. La presidenta justificó ambas medidas en el incumplimiento de Trejos de compartir el texto íntegro del acuerdo con todos los sectores involucrados, pese a la instrucción que había recibido para hacerlo.

El movimiento en Comex no es el único que alcanza a las instituciones encargadas de conducir la estrategia comercial. Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), también dejará su puesto en diciembre. Con su salida, otra de las figuras vinculadas a la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa (IED) durante el gobierno anterior dejará la institución.

El momento en que se producen estos cambios tampoco es menor: en el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ abordamos este tema.

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