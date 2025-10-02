Podcasts

Podcast: Una alternativa a la hipoteca gana terreno en los préstamos de vivienda en Costa Rica ¿cuáles son sus ventajas y riesgos?

Los fideicomisos de garantía son cada vez más utilizados en créditos de vivienda en Costa Rica. En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos las posibles razones del auge y sus ventajas y desventajas

Por Redacción EF

Comprar una casa propia es un sueño que generalmente implica solicitar un préstamo en alguna entidad financiera para poder hacer realidad. Durante la última década, en Costa Rica se han registrado 2.760.676 créditos de vivienda, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) desde diciembre de 2015 hasta junio de 2025.








