Podcast: Una alternativa a la hipoteca gana terreno en los préstamos de vivienda en Costa Rica ¿cuáles son sus ventajas y riesgos?

Comprar una casa propia es un sueño que generalmente implica solicitar un préstamo en alguna entidad financiera para poder hacer realidad. Durante la última década, en Costa Rica se han registrado 2.760.676 créditos de vivienda, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) desde diciembre de 2015 hasta junio de 2025.

Si bien la mayoría se ha realizado mediante préstamos hipotecarios, correspondientes al 82% de las operaciones en ese periodo, las cifras anuales reflejan un aumento sostenido de los créditos con fideicomiso de garantía, un instrumento que puede reducirle los costos de formalización, pero que también puede significar que usted pierda más rápido su casa si deja de pagar el préstamo.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ analizamos esta herramienta.

Acceda a todos los capítulos de este podcast en nuestros canales de Youtube y Spotify.