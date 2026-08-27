Podcast: ¿Vale la pena unificar deudas con hipoteca como respaldo? Le contamos qué evaluar

Cuando las cuotas de tarjetas, préstamos personales, vehículos y otros financiamientos comienzan a absorber una parte excesiva del ingreso, unificar todas las obligaciones en un solo crédito puede parecer una salida inmediata.

La promesa es sencilla: una sola cuota, una tasa potencialmente más baja y un plazo más amplio. El resultado, al menos al inicio, es un alivio para el flujo de caja mensual.

Pero hay una condición que cambia por completo el nivel de riesgo: utilizar la casa u otro inmueble como garantía. Con ello, deudas de consumo que antes no estaban respaldadas por un activo específico pasan a comprometer el patrimonio familiar.

Este tipo de crédito existe en el mercado costarricense y puede incluir obligaciones de tarjetas, vivienda y automóvil bajo una misma operación, según las condiciones de la entidad, la capacidad de pago y la garantía aportada.

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le explicamos cómo funciona esta opción y cuándo resulta conveniente, o no, optar por ella.

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