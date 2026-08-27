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Podcast: ¿Vale la pena unificar deudas con hipoteca como respaldo? Le contamos qué evaluar

En el nuevo episodio de ‘Dinero, Podcast y Negocios’ le explicamos los riesgos y beneficios de consolidar deudas con garantía hipotecaria en Costa Rica

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Por Redacción EF

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Cuando las cuotas de tarjetas, préstamos personales, vehículos y otros financiamientos comienzan a absorber una parte excesiva del ingreso, unificar todas las obligaciones en un solo crédito puede parecer una salida inmediata.








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Redacción EF

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