Podcast: ¿Vale la pena unificar deudas con hipoteca como respaldo? Le contamos qué evaluar

Cuando las cuotas de tarjetas, préstamos personales, vehículos y otros financiamientos comienzan a absorber una parte excesiva del ingreso, unificar todas las obligaciones en un solo crédito puede parecer una salida inmediata.
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