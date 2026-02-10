Tecnología

6 servicios de AWS presentaron fallas este 10 de febrero

Afectó plataforma para entrega de contenidos web que brinda AWS a nivel global

Por Carlos Cordero Pérez

Las fallas siguen persiguiendo a las firma Amazon Web Services (AWS) y este martes 10 de febrero al menos seis servicios presentaron caídas durante la tarde.








Carlos Cordero Pérez

