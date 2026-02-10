6 servicios de AWS presentaron fallas este 10 de febrero

Las fallas siguen persiguiendo a las firma Amazon Web Services (AWS) y este martes 10 de febrero al menos seis servicios presentaron caídas durante la tarde.

A la 1:15 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos y 3:15 p.m. hora de Costa Rica, la firma realizó el primer reporte de la caída de sus servicios. En ese momento, la firma indicó que investigaba fallos de resolución de DNS en algunas distribuciones específicas de Cloudfront. “Estamos investigando activamente”, indica el reporte.

Amazon CloudFront es un servicio de red de entrega de contenido que permite distribuir contenido web, estático y dinámico, como archivos HTML, CSS, JavaScript y multimedia.

Casi media hora después, la firma confirmó los errores de resolución de sistema de nombres de dominio (DNS) en algunas distribuciones de su plataforma de Cloudfront.

AWS agregó que durante este tiempo, los clientes podrían recibir una respuesta de NXDOMAIN, que significa que el sitio web no existe o no se puede resolver. Asimismo, que podrían experimentar retrasos.

“Hemos identificado la causa raíz del problema y estamos trabajando activamente en diversas soluciones para resolver los errores”, informó la compañía. “Hemos verificado que nuestra iniciativa de mitigación inicial en una parte del subsistema afectado tuvo éxito y estamos trabajando activamente para implementarla en toda la flota”.

La firma recomendó a los clientes que sigan reintentando las solicitudes fallidas mientras trabaja en la mitigación de los daños. “Algunos servicios que utilizan distribuciones de CloudFront para la entrega de contenido también podrían verse afectados”, agregó.

De hecho, fueron seis los servicios afectados: AppSync, Transfer Family, WAF, API Gateway, Pinpoint, Route 53 y VPC Lattice, todos a nivel de clientes corporativos.

Media hora después del primer reporte, la compañía indicó que estaba observando indicios de recuperación y afirmó que sigue trabajando para lograrla. Varios minutos después aseguró que podía confirmar una recuperación significativa de los errores de resolución de DNS, aunque advirtió que los clientes aún experimentan retrasos.

El sitio Downdetector solo reportó tres informes de problemas en los servicios de AWS, probablemente porque afectaron servicios corporativos y no las aplicaciones masivas.

Hace casi cuatro meses los servicios de AWS presentaron fallas que causaron preocupación a nivel global, por el impacto en operaciones de diferentes empresas e industrias. Poco días después fallaron los servicios de Microsoft, lo que para muchos especialistas y firmas implicó una mala señal respecto a la dependencia de los servicios en la nube.