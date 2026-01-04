8 acciones para limpiar su computadora al iniciar el año 2026 y evitar problemas de rendimiento

Seguro salió de vacaciones, apagó su computadora y no la volvió ni a ver, dejándola apenas con el mensaje de correo electrónico de las fechas en que estaría fuera de oficina, con todo el historial de navegación en Internet y archivos de todo tipo en el escritorio de la computadora o en su servicio Drive.

Ahora deberá reiniciar (¿se acuerda de sus contraseñas?) y enfrentar un equipo cargado de archivos, ya sea en el escritorio directamente o en carpetas de almacenamiento, que la hacen lenta, pesada y poco eficiente.

Por supuesto, hay dos tipos de limpieza que debe realizar.

La primera es limpiar o asear propiamente sus equipos para evitar el sobrecalentamiento causado por el polvo acumulado en ventiladores y componentes internos.

La limpieza física mejora el rendimiento general, reduce la lentitud, extiende la vida útil del equipo al evitar fallos prematuros, asegura un funcionamiento eficiente y hace más agradable el trabajo con pantallas, teclados, mouse y otros accesorios sin suciedad.

​El polvo u otros elementos obstruyen la circulación de aire, forzando a los ventiladores a trabajar más y elevando las temperaturas internas.

Un equipo limpio responde más rápido, consume menos energía y minimiza riesgos de daños en hardware y de sus unidades de procesamiento (CPU o GPU), no sufre apagones inesperados por calor excesivo, optimiza el flujo de trabajo diario sin interrupciones y mantiene la estética y funcionalidad de periféricos como el teclado.

La segunda es limpiar el historial de navegación, los archivos del escritorio y las carpetas de descargas para liberar espacio en disco, acelerar el arranque y la navegación diaria.

También elimina rastros de actividad que podrían comprometer la privacidad y reduce el desorden que distrae en el flujo de trabajo. Esto optimiza el rendimiento al reiniciar labores, evitando lentitud por acumulación innecesaria de datos.

​Recuerde que los archivos temporales y descargas ocupan espacio, ralentizan el sistema y causan errores al llenar el disco.

Borrar historial y cookies previene la carga de datos obsoletos que saturan la memoria RAM, la exposición de sitios visitados a otros usuarios y de datos sensibles. Además, la limpieza regular protege contra malware oculto en descargas antiguas.

Por todo eso, en su lista de tareas y metas de inicio de este 2026 debe incluir la limpieza de dispositivos para no enfrentar problemas de funcionamiento.

—Realice una limpieza física cada 6 o 12 meses o antes si nota ruido excesivo en ventiladores o lentitud en el funcionamiento del dispositivo.

—Combine esa limpieza física con un reinicio del sistema para liberar memoria y procesos residuales.

En un principio son tres tareas: use herramientas integradas como “Liberador de espacio en disco” en Windows o “Almacenamiento” en macOS; borre manualmente escritorio y las descargas (y sígalo haciendo cada semana) y configure los navegadores para eliminar historial automáticamente al cerrar.

La gran cantidad de archivos o los archivos de gran tamaño en el escritorio de su computadora, en incluso en el Drive, pueden afectar el rendimiento de su equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Limpieza a fondo

Los pasos anteriores son como cuando se pasa el paño por encima en los muebles de la cocina. Pero hay que realizar una limpieza más profunda si quiere que su computador opere de forma óptima.

Las primeras cuatro de las siguientes ocho tareas son rápidas y sencillas. Las otras cuatro toman más de tiempo, pero se pueden hacer en menos de una hora.

1. Vacíe la papelera de la computadora

Si va a la papelera (sí, el ícono de un basurero que hay en el escritorio de su computadora) podrá sorprenderle la cantidad de archivos que tiene depositados ahí.

Usted seguro piensa que si los elimina del escritorio o de las carpetas se libera espacio. Pero ese basurero repleto es un pequeño gran problema.

Solo son dos clics: ingrese a la papelera, seleccione todos los archivos y elimine. (En mi caso tenía casi 2.000 archivos en el basurero… y eso que hago limpieza en forma periódica.)

2. Borre el historial del navegador

Limpiar el navegador tiene un inconveniente: luego deberá volver a teclear los sitios web que usa más. Pero puede guardar los sitios web más importantes en marcadores.

Borrar su historial de navegación es una medida de seguridad y de privacidad si otra persona llega a utilizar su equipo.

Cada navegador tiene su procedimiento para hacer la limpieza.

Elimine también sus datos de navegación, tanto en el ordenador como en los dispositivos móviles (pues recuerde que las búsquedas que realiza en un equipo también se clonan en otros dispositivos interconectados).

Si es de las personas que abre y abre muchos sitios web y muchas páginas electrónicas, empiece a moderarse para una mejor navegación, especialmente si su equipo no tiene una alta capacidad de procesamiento.

3. Limpie los dispositivos

Para la limpieza de los dispositivos, no solo debe pasar un limpiador que no los dañe. También debe quitar las migas y pelusas del teclado.

Use un bote de aire comprimido, un aerosol que contiene un gas propulsor (no solo aire) a alta presión diseñado para expulsar un chorro concentrado que limpia rápidamente polvo, pelusa y suciedad de lugares difíciles de alcanzar, como teclados, componentes electrónicos y rejillas de ventilación.

Es útil para mantenimiento preventivo, pero requiere cuidado para no dañar superficies. También, limpie los puertos de los equipos portátiles, teléfonos y tabletas.

4. Limpie el escritorio de su computadora

Si usted es de las personas que tiene el escritorio (el fondo de su computadora) lleno de archivos de todo tipo, al punto que parece un campo minado, es necesario que revise cuáles archivos debe conservar.

Si no sabe por dónde iniciar, debe crear una carpeta llamada 2025 en su Drive y suba ahí los archivos. Luego, debe depositarlos en la papelera o Recycle Bin y bórrelos de ahí.

5. Bloquee y etiquete correos no deseados

¿Cuántos correos electrónicos recibe diariamente que ni lee, ni responde, ni revisa porque son envíos comerciales, de riesgo o no solicitados?

Cancele la suscripción a correos electrónicos de marcas o compañías de las que no es cliente habitual y aquellos que no son solicitados. También puede bloquearlos y etiquetarlos como no deseados o spam.

A los correos electrónicos que desea recibir y mantener, puede crearles un alias o etiqueta para separarlos de los mensajes personales, las notificaciones bancarias, las novedades del colegio de sus hijos y otra información importante. Esa medida también le permite identificar correos fraudulentos.

6. Copia de las fotos

Si todavía tiene las fotografías tomadas durante todo el 2025 o más allá, puede realizar una copia y guardarlas en la nube en su Drive.

También puede guardar las favoritas en algún servicio de su preferencia.

Una vez hecho eso, elimine el resto para liberar espacio.

7. Revise sus archivos de Drive

Si tiene una cuenta de Drive es muy probable que tenga archivos inesperados o que otras personas le compartieron. Elimine estos archivos innecesarios. ¿Por qué? La gran cantidad de archivos o los archivos grandes (documentos, fotos, videos) en Drive demandan mucho ancho de banda, ralentizan la conexión, hacen lenta la computadora y sobrecargan el sistema, en especial durante la sincronización.

Además, cuando el servicio de Drive aplica la revisión de antivirus, bloquea o interfiere la sincronización. Eso puede causar errores y lentitud.

Se puede limitar la sincronización (en la configuración de Drive, elija sincronizar solo carpetas específicas o desactive la sincronización temporalmente), limpie el caché de la aplicación en forma manual, verifique que su conexión a Internet es estable y rápida y optimice archivos (divida archivos muy grandes en partes más pequeñas).

8. Revise la privacidad

Una de las quejas sobre los servicios en línea, incluidas las redes sociales, es que cambian la configuración, que ya usted tenía programada, o habilitan funciones no deseadas o solicitadas cuando lanzan actualizaciones.

Revise la privacidad de sus cuentas en línea, prestando especial atención a las redes sociales (sin olvidar YouTube) y Google, fijándose en qué tipo de datos se comparten con la configuración actual.