Tecnología

A los operadores les queda un mes para instalar medidas de seguridad contra fraudes a través de mensajes móviles: ¿cuál es el avance?, ¿qué otras medidas vienen?

Sutel exigió dos paquetes de medidas: el primero deberá cumplirse en diciembre próximo y el segundo a finales de 2027. Además, los operadores implementarán un protocolo llamado Open Gateway. Le explicamos en qué consiste.

Por Carlos Cordero Pérez

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Los métodos que utilizan los estafadores son cada vez más sofisticados. Además de mensajes o llamadas falsas para obtener sus contraseñas bancarias o pedir dinero a los familiares y contactos, pueden duplicar la tarjeta SIM o engañar al operador móvil para que transfiera el número telefónico a una nueva tarjeta SIM, lo que se llama SIM swap (o intercambio de SIM).








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".