Ana Cristina Trejos y Máximo Fernández, fundadores de Cultura Fungi, observaron que en Costa Rica crece la demanda de hongos gourmet y de ingredientes funcionales.

Sin embargo, la mayor parte se cubre mediante la importación, ya que la oferta local de hongos frescos de calidad es limitada. De hecho, las compras al exterior superan las 150 toneladas al año, la mayoría sin trazabilidad ni respaldo de la economía circular.

Decidieron innovar con un proceso propio basado en economía circular, eficiencia energética, trazabilidad y sostenibilidad, así como técnicas para producir 11 especies distintas de hongos en la actualidad.

Inspirados en la visión “del cultivo al bienestar”, se enfocan en utilizar subproductos agrícolas y forestales para convertirlos en hongos frescos e ingredientes funcionales certificados y trazables en toda la cadena (cepa, semilla, sustrato, cultivo y extracción) para garantizar el origen, la calidad y la consistencia. El sustrato que queda de las cosechas se destina a aliados especializados en compostaje e investigación en micorremediación de suelos y biomateriales.

Así ofrecen hongos gourmet y funcionales frescos como melena de león, ostra rey, ostra reina, chestnut, shiitake, ostras grises, rosadas y amarillas, reishi y cola de pavo. También comercializan extractos funcionales de hongos como ingredientes, que actualmente utilizan cinco microempresas locales de mieles, helados, bebidas, chocolates y productos de cuidado personal.

Asimismo, cuentan con un producto propio de bienestar llamado Vital Fungi Fusion, el cual combina el extracto concentrado en polvo de cuatro hongos funcionales (melena de león, shiitake, reishi y cola de pavo), así como kits para cultivar en casa y bloques listos para fructificar dirigidos a restaurantes y productores.

“Redefinimos la forma en que se producen hongos en Costa Rica. Abrimos un mercado completamente nuevo y fuimos la primera empresa de cultivo de hongos en Latinoamérica con certificación orgánica USDA”, dijeron Ana Cristina y Máximo.

En Costa Rica, las iniciativas de tecnología para el agro (agrotech) evolucionan a empresas de base científica que agregan valor a la producción agrícola, basándose en la biotecnología, la automatización, los sensores, la inteligencia artificial (IA) y la economía circular. Aprovechan la ventaja natural del país por su biodiversidad, la reputación en sostenibilidad, el talento técnico y la adopción de prácticas sostenibles, incluyendo bioinsumos para generar efectos positivos en el campo.

Los emprendedores reconocen el apoyo del Sistema de Banca para el Desarrollo, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Impact Hub, las universidades y la cooperación internacional. Aunque los retos son múltiples, se destacan las posibilidades.

“Costa Rica tiene un gran potencial de empresas innovadoras que ofrecen productos y servicios de alto nivel y con impacto”, afirmó Frank Wolff, representante regional de LuxDev. “Encontramos un ecosistema muy diverso y con un nivel de madurez bastante alto, incluso en comparación con otros países donde ya implementamos este proyecto”.

LuxAid Challenge Fund seleccionó a Cultura Fungi, BioVenko, Guerrero Agrícola y BioConversión para un programa de un total de 1,49 millones de euros, incluyendo fondos aportados por cada empresa y 480.000 euros no reembolsables de la Cooperación Luxemburguesa. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

En Costa Rica, las iniciativas de agrotech evolucionan de iniciativas aisladas a empresas de base científica. (BioVenko/BioVenko)

Hongos y soluciones biotecnológicas

Cultura Fungi, que se ubica en San Ramón de Tres Ríos, cuenta con seis personas, incluyendo a sus fundadores, Ana Cristina y Máximo, una microbióloga y un ingeniero eléctrico que están a cargo de la gerencia general y de la gerencia de operaciones, respectivamente.

Dos de los colaboradores son técnicos que fueron contratados con recursos de LuxDev y otros dos son pasantes en ingeniería de alimentos, quienes apoyan la mejora del sistema de gestión de calidad e inocuidad, con miras a certificar la producción de cara a mercados nacionales e internacionales más exigentes, incluyendo en Buenas Prácticas Agrícolas y en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

En la actualidad, venden a restaurantes, cafés y hoteles de alta gama, a empresas que usan los extractos como ingredientes y a consumidores finales a través de la tienda en línea y de supermercados.

El próximo año esperan duplicar la capacidad de producción con un nuevo invernadero de fructificación que incluirá cuartos climatizados y automatizados, así como la ampliación de la planta actual y el primer laboratorio de extractos de hongos funcionales para producir ingredientes en polvo de grado industrial.

En la agenda, además de las certificaciones, figura el ingreso al mercado de suplementos e ingredientes, dirigidos a empresas de bebidas funcionales, chocolate premium y cosmética, una vez que cuenten con los registros sanitarios. Además, establecerán un canal digital de venta a empresas y explorarán la exportación de extractos a Europa.

Ana Cristina Trejos y Máximo Fernández fundaron Cultura Fungi en 2023, que se ubica en San Ramón de Tres Ríos. (Pablo José Bulgarelli Mora/Cultura Fungi)

Cultura Fungi produce 11 especies distintas de hongos en la actualidad. (Pablo José Bulgarelli Mora/Cultura Fungi)

La ingeniera en biotecnología Lizzy Retana y el ingeniero agrónomo Gilberto Masís, fundadores de BioVenko, tenían experiencia en investigación agrícola y protección de cultivos, por lo que en 2007 crearon la empresa con apoyo del Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

La empresa, ubicada en San Rafael de Oreamuno, desarrolló servicios de investigación y fitopatología, así como un área de bioinsumos que, en 2024, quedó bajo su propia marca para acelerar el desarrollo y la internacionalización de soluciones biotecnológicas para la agricultura. En la actualidad cuenta con 51 colaboradores y está presente en Panamá y República Dominicana, además de Costa Rica.

El surgimiento de estas soluciones responde a la necesidad de los productores que enfrentan una presión creciente de plagas y enfermedades, pérdida de eficacia de las herramientas tradicionales, aumento de costos, restricciones ambientales y comerciales, y una demanda creciente de producción más sostenible.

“Vimos entonces la oportunidad de desarrollar soluciones biológicas eficaces, respaldadas por ciencia, que permitan proteger la productividad sin aumentar la carga química de nuestros sistemas agrícolas”, explicó Lizzy.

Se planteó reducir progresivamente el uso de pesticidas convencionales, producir alimentos con menor carga química, proteger cultivos estratégicos, fortalecer la productividad agrícola y desarrollar soluciones con potencial de internacionalización.

También identificaron, aislaron, conservaron y estudiaron microorganismos de interés para desarrollarlos y convertirlos en soluciones para problemas de los cultivos de cítricos, banano, café y caña de azúcar. Para ellos, no se trata solo de sustituir un producto químico por uno biológico, sino de producir mejor y de manera más sostenible.

“Nuestra principal diferencia está en unir biodiversidad, ciencia y realidad productiva,” respondió Lizzy. “No queremos colocar una innovación en el mercado solo porque sea biológica: debe resolver un problema real, demostrar resultados y ser económicamente viable para el agricultor”.

Los recursos propios y los recibidos de LuxDev permitirán desarrollar soluciones (para cítricos, banano y otros cultivos), realizar ensayos de eficacia y estudios de toxicología y ecotoxicología, cumplir con las regulaciones y registros, y fortalecer sus capacidades de investigación y desarrollo para llevar sus innovaciones del laboratorio a los productores.

El próximo año inaugurarán la nueva planta de manufactura de 2.500 metros cuadrados en el Parque Industrial Zeta, Cartago, para aumentar la capacidad productiva, elevar los estándares de calidad y fortalecer las condiciones necesarias para su internacionalización, pensando en otros mercados iniciales de Centroamérica y Sudamérica.

Lizzy Retana y Gilberto Masís son los fundadores de BioVenko. (BioVenko/BioVenko)

BioVenko está ubicada en San Rafael de Oreamuno, Cartago, y cuenta con 51 colaboradores en diferentes áreas. (BioVenko/BioVenko)

Agroindustria y cultivos orgánicos

La firma BioConversión, fundada en 2022 y ubicada en San Pedro de Barva de Heredia, desarrolla y ejecuta soluciones de tratamiento termoquímico de residuos para el sector agroindustrial.

La empresa, que tiene cinco colaboradores, detectó que los residuos se desaprovechan en ese sector y representan una necesidad de gestión y una oportunidad de negocio para la generación energética y el aprovechamiento agronómico.

Su principal propuesta es una tecnología de gasificación de lecho fluidizado que transforma, en la misma planta y en 45 minutos, la biomasa residual en energía aprovechable y en biochar (biocarbón, un tipo de carbón vegetal rico en carbono que se obtiene a partir de residuos orgánicos como madera, restos de poda, cáscaras o residuos agrícolas).

A esa tecnología la llamaron Biocrisol y fue concebida para una operación continua y ajustada a cada agroindustria para aprovecharla en forma directa o comercializarla mediante nuevas líneas de negocio.

“El objetivo es convertir la gestión de residuos en una fuente de valor para las empresas”, explicó Marco Chaves, de BioConversión.

La comercialización de Biocrisol inició recientemente en el sector cafetalero, su mercado prioritario, con una unidad que opera en el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé). La idea es expandirse a otras agroindustrias y mercados en América Latina.

La tarea para el próximo año es avanzar en el estudio de factibilidad y en la preparación del escalamiento, aprovechando los fondos obtenidos. Se aprovechará la pulpa de café generada en CoopeTarrazú en la Zona de los Santos.

El objetivo es desarrollar un modelo de biorrefinería para avanzar a una operación con cero residuos, lo que exige trabajar en la validación operativa y agronómica, el dimensionamiento del sistema y la estructuración técnica y financiera del proyecto. En paralelo, la meta es desarrollar al menos dos prospectos adicionales en 2027.

Los recursos de LuxDev se dirigirán a mejoras en la unidad actual, la validación agronómica de los productos obtenidos y la preparación de los estudios y la documentación necesarios para proyectos de mayor escala.

“El objetivo es convertir la experiencia en una base para nuevas implementaciones en Costa Rica y en otros mercados latinoamericanos”, dijo Chaves.

“El objetivo es convertir la gestión de residuos en una fuente de valor para las empresas”, explicó Marco Chaves, de BioConversión. (BioConversión/BioConversión)

BioConversión está ubicada en San Pedro de Barva de Heredia (BioConversión/BioConversión)

Desde 1998, el agricultor Henry Guerrero Rodríguez, de Tapezco, en Zarcero, viene trabajando con iniciativas de agricultura saludable. La iniciativa tomó forma empresarial en 2024 formalmente e inició operaciones en 2025 para fortalecer la producción orgánica y la comercialización de lechuga, cebolla, culantro, chile dulce, piña, fresas, apio, arúgula, eneldo, romero, tomillo, zanahoria y otros.

De esta forma, se intenta atender la alta dependencia de los agroquímicos, fomentando una agricultura sostenible, la investigación y la mejora constante del proceso, con cero residuos y así promover una alimentación segura y saludable, enfocada en el bienestar de los consumidores y la protección ambiental.

Además, ofrece servicios de asesoría y acompañamiento técnico con un enfoque de producción agroecológica eficiente, integrando técnicas de producción orgánica y cultural que permiten producciones sostenibles.

En la empresa se incorporaron también Henry y Erick Guerreo Villalobos, quienes son ingenieros en agronomía y agronegocios, respectivamente. Cuenta con 10 colaboradores.

Sus productos se comercializan en los supermercados Economás (Aguas Zarcas, Pital, Venecia), CompreBien (Ciudad Quesada, Esparza, Grecia, Palmares, Nicoya), Global (Ciudad Quesada), CoopeAtenas y Osman (Zarcero).

A través de distribuidores, restaurantes y otros negocios, se alcanzan consumidores de la Gran Área Metropolitana, Guanacaste y Puntarenas, así como a comedores de empresas de zonas francas.

“Con una red consolidada de productores y disponibilidad constante de productos, podemos comercializar y hacer llegar a la mesa de los consumidores productos de origen vegetal totalmente inocuos y beneficiosos para la salud”, dijo Erick Guerrero Villalobos, gerente administrativo de Guerrero Agrícola.

Los fondos recibidos de LuxDev permitirán escalar operaciones, mitigar riesgos operativos, ampliar y remodelar el centro de acopio, adquirir maquinaria y equipos y generar más empleo para atender la demanda y llegar a más consumidores.

“Además, se plantea la compra de maquinaria y equipos que nos permitirán ser más eficientes en las diferentes labores, y a la vez, poder reunir a más productores del país interesados en una agricultura sostenible”, indicó Guerrero.

Henry Guerrero Rodríguez y Henry y Erick Guerreo Villalobos encabezan Guerrero Agrícola, ubicada en Tapezco, Zarcero. (Guerrero Agrícola /Guerrero Agrícola)

Guerrero Agrícola se enfoca en la producción orgánica de diversos alimentos y los comercializa en supermercados para consumidores y a empresas para sus comedores corporativos. (Guerrero Agrícola /Guerrero Agrícola)

Desafíos múltiples

Los retos productivos, ambientales y climáticos para la industria agrotech:

—Nuevas formas de hacer agricultura y de lograr que la ciencia y la tecnología se traduzcan en soluciones concretas para diferentes sectores productivos y de consumo.

—Reducir la distancia entre la innovación y el campo.

—Tropicalizar la tecnología y acelerar su validación y adopción local.

—Aprovechar la IA para sistematizar datos, anticipar escenarios y tomar decisiones precisas.

—Lograr que las soluciones sean sostenibles, eficaces y rentables.

—Financiamiento para capital de trabajo para escalar operaciones.

—Obtener insumos orgánicos certificados.

—Cumplir la regulación sanitaria para nuevos productos funcionales.

—Encontrar y formar talento técnico especializado en micología, inocuidad y procesos.

—Importación de equipo especializado.

—Educación del mercado local.

—Fortalecer alianzas con centros de investigación, productores, socios comerciales y organismos regulatorios.

—Altos costos de producción (energía, insumos, mano de obra, cargas sociales, acceso a semillas, uso de tecnología).

—Fuerte competencia con importaciones de productos.

—Falta de acompañamiento técnico.

—Avanzar a la tecnificación y modernización de los sistemas productivos.

Fuentes: Cultura Fungi, BioVenko, Guerrero Agrícola y BioConversión