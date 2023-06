Al igual que Netflix: Amazon estaría desarrollando un plan barato con publicidad para Prime Video

Amazon también se encontraría desarrollando un plan barato con publicidad para su servicio de streaming. Prime Video, una de las plataformas más populares junto a Netflix, Disney+ y HBO Max, podría tener esta nueva opción en un futuro, según un informe.

“Amazon planea lanzar un nivel con publicidad de su servicio de transmisión Prime Video, ya que busca desarrollar aún más su negocio de publicidad y generar más ingresos a partir del entretenimiento, según personas familiarizadas con la situación”, señala The Wall Street Journal.

La idea de crear un plan más barato con anuncios para sus suscriptores podría ser una realidad pronto, ya que Amazon Prime planea generar más ingresos por publicidad. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

El motivo sería buscar una manera de generar más ingresos debido a la situación actual en los gigantes tecnológicos. “Las discusiones, que según las personas se encuentran en las primeras etapas y han estado ocurriendo durante las últimas semanas, se producen a raíz de las revisiones de reducción de costos en los negocios de la compañía, lo que resultó en decenas de miles de despidos”, agrega.

Asimismo, las compañía que trabajan con publicidad quieren ingresar fuertemente en este mercado. “Los anunciantes dicen que están ansiosos por que Amazon ofrezca un nivel con anuncios para el servicio Prime Video, que seguiría movimientos similares de otras plataformas de transmisión, incluidas Netflix y Disney. Específicamente, los compradores de anuncios dicen que quieren más acceso a películas y programas premium que se han mantenido en gran medida libres de anuncios, contenido que a menudo atrae más atención”, afirma el medio.

El gigante tecnológico aún no ha decidido cómo inyectar este nuevo plan ni tampoco se sabe el precio que se estaría manejando. “Amazon está discutiendo una variedad de formas en que podría introducir anuncios en Prime Video, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Una opción sería llevar más publicidad a los suscriptores Prime existentes y darles la opción de pagar más por una alternativa sin publicidad y otras características, dijeron algunos. La compañía planea que las pausas publicitarias sean cortas, dijeron”, añade.

Sin embargo, mientras que la compañía no confirme esta decisión, también existe la posibilidad de que el plan barato con publicidad de Prime Video nunca salga a la luz. “Amazon no ha confirmado sus planes y podría decidir no seguir adelante con un nivel con anuncios, dijeron las personas”, conclye.