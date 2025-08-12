Tecnología

Análisis: la paradoja de la contraseña, ¿por qué el método más inseguro se resiste a desaparecer?

Gigantes tecnológicos impulsan el fin de una era promoviendo alternativas como llaves de acceso y biometría. Sin embargo, la transición choca con un obstáculo inesperado: la propia costumbre del usuario.

Por AFP

El anunciado fin de las contraseñas digitales, un sistema de conexión considerado poco fiable por expertos y grandes tecnológicas, choca con la dificultad de los usuarios para adaptarse a nuevos sistemas.








