Tecnología

Anthropic lanza Fable 5, su modelo de IA más potente, con restricciones de seguridad para el público

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Por AFP

La empresa estadounidense Anthropic, desarrolladora de los modelos de inteligencia artificial (IA) Claude, puso el martes a disposición del gran público la versión más potente de su tecnología, aunque limitada en áreas sensibles como la ciberseguridad y los riesgos de ataque biológico.








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