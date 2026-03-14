Tecnología

Apple cumple 50 años y ejecuta una ofensiva de precios para ganar cuota frente a Android

Apple lanzó nuevos productos, tres de ellos con costos más accesibles, antes de cumplir 50 años el próximo 1° de abril: vea aquí los precios de los nuevos dispositivos y compare con otros modelos

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Por Carlos Cordero Pérez

El pasado 11 de marzo la firma estadounidense Apple empezó la comercialización de las nuevas iPads, iPhones y Macs presentadas una semana atrás, incluyendo varios modelos con precios muy inferiores a otros dispositivos en cada categoría.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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