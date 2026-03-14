Apple cumple 50 años y ejecuta una ofensiva de precios para ganar cuota frente a Android

El pasado 11 de marzo la firma estadounidense Apple empezó la comercialización de las nuevas iPads, iPhones y Macs presentadas una semana atrás, incluyendo varios modelos con precios muy inferiores a otros dispositivos en cada categoría.

La compañía está de aniversario: el próximo 1° de abril cumplirá 50 años. “Apple se fundó sobre la simple idea de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia —radical en aquel entonces— lo cambió todo”, escribió Tim Cook, CEO de Apple, en un mensaje publicado esta semana. “Hemos dedicado cinco décadas a repensar lo posible y a poner herramientas poderosas al alcance de la gente”, agregó Cook.

Entre los productos introducidos de cara al segundo trimestre del año, se encuentran los nuevos iPhone 17e, la MacBook Neo y el iPad Air, todos con precios en Estados Unidos de $599.

Los distribuidores locales todavía no informan cuándo traerán estos modelos a Costa Rica ni cuáles serán sus precios aquí, pero la diferencia entre los costos de diferentes versiones y modelos de iPhone en EE. UU. y a nivel local es de $320 a $750, por ejemplo. En las Mac las diferencias son entre $200 y $700.

Junto a estos productos “económicos”, si se compara con los precios de los otros modelos en cada categoría, Apple presentó computadoras MacBook Air con su chip M5 y una nueva familia de pantallas para equipos de escritorio.

¿Cuál es su objetivo con esta combinación de nuevos productos?

El iPhone 17e se destaca por algunas características más avanzadas que su predecesor, el iPhone 16e, y al mismo precio de $599 en Estados Unidos. (Apple/Apple)

Paso fuerte

Apple viene impulsando dispositivos con precios más bajos para atacar a sus rivales, pese a que la industria de chips sufre una nueva crisis de escasez y un incremento de los costos de este tipo de componentes, dada la demanda de procesadores para inteligencia artificial (IA).

The Wall Street Journal destacó que esta estrategia se complementa con el aumento de los precios de otros productos premium con el objetivo de compensar el margen de beneficios.

Para lograr todo esto, la compañía estadounidense aprovecha el poder de su cadena de suministro. Eso le permite ofrecer precios inferiores a los esperados por los analistas.

“Apple está pasando a la ofensiva”, dijo Francisco Jerónimo, vicepresidente de la firma de investigación IDC, al Journal. “Ven la crisis de la memoria como una oportunidad para ganar cuota de mercado. Todos los demás smartphones del mismo rango de precio experimentarán aumentos de precio”.

Aunque IDC prevé una disminución de envíos de teléfonos inteligentes del 13% a nivel global, dispositivos como el iPhone 17e podrían consolidar las ventas de Apple en mercados como Japón y EE. UU., donde ya el iPhone 16e tuvo éxito.

El bajón del mercado perjudicaría más a los dispositivos Android más económicos, ya que su fabricación dejaría de ser rentable.

“Lo que estamos presenciando no es una presión temporal, sino una conmoción devastadora”, dijo Jerónimo, en un comunicado publicado por IDC. El especialista advirtió que Samsung será otro beneficiado y que la situación afectaría a marcas menores.

Lo mismo ocurrirá a nivel de computadoras y portátiles, donde IDC anticipa una caída del 11% en los envíos.

Los analistas prevén que Apple podrá ganar cuota de mercado frente a los fabricantes de teléfonos móviles inteligentes o smartphones con sistema operativo Android. En realidad, consolidará su posición a nivel global, donde se mantiene como líder con el 19,7% del mercado.

Dispositivos accesibles

La diferencia de costos para el consumidor entre los dispositivos económicos lanzados por Apple y los otros modelos en smartphones y computadoras es llamativa.

Los precios del iPhone 17e (al igual que del 16e) son $200 inferiores que los modelos iniciales de cada versión, mientras que la Mac Mini y la MacBook Neo están $500 por debajo del modelo más próximo.

Pero para que sigan siendo atractivos para los consumidores, estos dispositivos incluyen algunas características destacadas.

El iPhone 17e incluye procesador A19 de última generación, cámara Fusion de 48 MP, pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con Ceramic Shield 2 (para resistencia a los arañazos tres veces superior a la de la generación anterior) y reducción de los reflejos, carga inalámbrica rápida con MagSafe y está disponible en tres colores con un acabado mate premium (negro, blanco y un nuevo y atractivo rosa suave). Tiene una capacidad inicial de 256 GB, el doble que el iPhone 16e y al mismo precio inicial ($599).

La revista Wired reseñó que, partiendo del iPhone 16e de 2025, este último iPhone 17e presenta algunas mejoras destacables manteniendo el mismo precio, pues cuenta con algunas características notables que no tenía su predecesor, principalmente la tecnología MagSafe.

La MacBook Neo incluye tecnología Apple Silicon, para gestionar todas las tareas diarias (navegar, ver contenido en streaming, editar fotos y explorar aficiones creativas y potenciar las capacidades de inteligencia artificial en las apps), cámara FaceTime HD de 1080p, micrófonos duales, batería para hasta 16 horas, carcasa de aluminio, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas y disponible en cuatro magníficos colores (rubor, índigo, plata y cítrico).

“Con un precio inicial de $599, la MacBook Neo es la laptop más asequible de Apple hasta la fecha”, sostuvo la misma compañía.

La portátil MacBook Neo de Apple se ofrece en cuatro colores. (Apple/Apple)

El iPad Air incluye CPU y GPU más rápidas para optimizar tareas como la edición y los juegos y es un dispositivo potente para la IA. Disponible en dos tamaños y cuatro acabados, el iPad Air de 11 pulgadas es “superportátil” y el modelo de 13 pulgadas ofrece una pantalla para quienes buscan más espacio para realizar múltiples tareas. Apple destacó que, pese a este “gran salto en rendimiento”, tiene el mismo precio inicial que la generación anterior.

La nueva iPad Air viene en diferentes colores y chip M4. (Apple/Apple)

Pero hay más productos en tiendas de la firma.

Apple también lanzó una nueva MacBook Air con el procesador M5, unidad de procesamiento o CPU más rápida y unidad gráfica o GPU de última generación, de 13 y 15 pulgadas, 512 GB de almacenamiento.

La nueva MacBook Pro también cuenta con procesadores M5 Pro y M5 Max, CPU con un núcleo más rápido, GPU de última generación con un acelerador neuronal en cada núcleo pantallas de 14 y 16 pulgadas, y 1 TB de almacenamiento para la M5 Pro y 2 TB de almacenamiento para la M5 Max.

Tanto la MacBook Air como la MacBook Pro también cuentan con el N1 de Apple, que habilita Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

La MacBook Air viene con pantallas de 13 y 15 pulgadas. (Apple/Apple)

Y las nuevas Studio Display cuentan con pantallas de 27 pulgadas de ultra alta resolución con retroiluminación, alta frecuencia de actualización y una gama de colores más amplia.

Además, tienen cámaras de hasta 12 MP, sistemas de hasta tres micrófonos con calidad de estudio y sistema de sonido inmersivo de seis altavoces con audio espacial y conectividad de alta velocidad.