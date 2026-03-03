Tecnología

Apple lanza el nuevo y asequible iPhone 17e: vea sus características para saber si debería (o no) comprarlo

En Estados Unidos se introducirá con un precio desde $599, pero Apple destaca varias características para hacerlo atractivo al consumidor

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

La firma Apple anunció este lunes 2 de marzo su nuevo iPhone 17e, calificado como “potente” y el “más asequible” de la línea iPhone 17.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AppleiPhone 17esmartphoneinteligencia artificial
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.