Apple lanza el nuevo y asequible iPhone 17e: vea sus características para saber si debería (o no) comprarlo

La firma Apple anunció este lunes 2 de marzo su nuevo iPhone 17e, calificado como “potente” y el “más asequible” de la línea iPhone 17.

“El iPhone 17e combina un rendimiento potente y las características que nuestros usuarios adoran a un precio excepcional, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan actualizarse a la familia iPhone 17”, declaró Kaiann Drance, vicepresidenta mundial de Marketing de Producto iPhone de Apple.

El fabricante indicó que este iPhone 17e estará disponible en negro, blanco y rosa suave, con capacidades de almacenamiento de 256 GB y 512 GB, desde $599 en Estados Unidos.

Empezará a comercializarse a partir del próximo miércoles 11 de marzo en más de 70 países y regiones, incluyendo Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Japón, Malasia, México, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y EE. UU.

Apple presentó el iPhone 17e con chip A19, 256 GB desde $599. (Foto cortesía de Apple / para EF) (Apple/Apple)

Una versión práctica

De forma similar al iPhone 16e, que Apple dio a conocer hace un año, es una edición reducida del actual del iPhone 17, su buque insignia.

El iPhone 17e va dirigido a quienes no se preocupan tanto por las cámaras ni la duración de la batería. Pero sí incluye novedades como el MagSafe para accesorios magnéticos, pantalla de cristal más resistente y el doble de capacidad de almacenamiento, a partir de 256 GB.

El MagSafe permite una carga inalámbrica rápida y acceso a una amplia gama de accesorios, como cargadores y fundas.

Tanto el iPhone 16e como este iPhone 17e tienen la misma pantalla de 6,1 pulgadas, pero la ausencia de MagSafe en el 16e es un factor decisivo, que hacen que el 17e sea superior.

Ambos cuentan con una única cámara trasera de 48 megapíxeles, suficiente para fotos básicas, aunque los usuarios pueden echar de menos la cámara gran angular de los modelos más caros.

También cuentan con las funciones de emergencia que son comunes en todos los iPhones, como la mensajería satelital y la detección de accidentes.

El 17e es compatible con Apple Intelligence, ofrece una segunda cámara (la Dynamic Island), el botón de acción programable y algunas ventajas adicionales.

Características

Apple detalló que el iPhone 17e viene con el chip A19 de última generación, que ofrece un “rendimiento excepcional”, y con el módem celular de última generación C1X, hasta dos veces más rápido que el C1 del iPhone 16e.

La cámara Fusion es de 48 MP para “fotos impresionantes”, retratos de última generación y vídeo 4K Dolby Vision. También permite un teleobjetivo 2x de calidad óptica, lo que según la compañía es como tener dos cámaras en una.

La pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas cuenta con Ceramic Shield 2, que ofrece una resistencia a rayones tres veces superior a la de la generación anterior y reduce el reflejo.

El MagSafe del iPhone 17e permite una carga inalámbrica rápida y acceso a una amplia gama de accesorios, como cargadores y fundas. (Foto cortesía de Apple / para EF) (Apple/iPhone 17e, Apple)

Capacidades

El iPhone 17e tendrá un almacenamiento inicial de 256 GB por $599, el doble del almacenamiento básico de la generación anterior al mismo precio inicial y cuatro veces más que el iPhone 12.

Esto brindaría a los usuarios más espacio para fotos de alta resolución, videos 4K, aplicaciones, juegos y más.

Apple asegura que el iPhone 17e es ligero y cuenta con un diseño de aluminio de grado aeroespacial, resistente a salpicaduras, agua y polvo con clasificación IP68.

La cubierta frontal Ceramic Shield 2, presente en toda la familia iPhone 17, es más resistente que el cristal de cualquier smartphone.

Apple indicó que cuenta con un revestimiento diseñado para una resistencia a los arañazos tres veces superior a la de la generación anterior, además de un antirreflejo mejorado para reducir el deslumbramiento.

Entre otras características adicionales, este nuevo modelo tiene pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED para mayor calidad de imagen en videos en Dolby Vision, máximo de hasta 1200 nits, Face ID, brillo HDR y botón de Acción.

Rendimiento

El iPhone 17e cuenta con el chip A19 de última generación, fabricado con tecnología avanzada de 3 nanómetros para un rendimiento potente.

Su unidad de procesamiento de cómputo (CPU) es de 6 núcleos (hasta el doble de rápida que la del iPhone 11) y la unidad de procesamiento gráfico (GPU) es de 4 núcleos y viene con Neural Accelerators, para disfrutar de juegos de consola y títulos AAA. También tiene trazado de rayos acelerado por hardware para una iluminación y reflejos más realistas.

Apple destacó que el Neural Engine de 16 núcleos del iPhone 17e es mejorado y optimizado para modelos generativos de gran tamaño.

Combinado con Neural Accelerators, integrados en cada GPU, permite que Apple Intelligence y otros modelos de IA funcionen más rápido que en la generación anterior.

Batería

Apple destacó también que el iPhone 17e incluye una batería para que dure todo el día, debido “a la eficiencia del silicio de Apple”, incluyendo el módem celular C1X, y la gestión avanzada de energía de iOS 26.

Con la carga rápida por cable mediante USB-C, el iPhone 17e puede cargarse hasta el 50% en unos 30 minutos y es compatible con MagSafe y Qi2 para una carga inalámbrica rápida de hasta 15 W, en comparación con la carga inalámbrica Qi de 7,5 W del iPhone 16e.

Los cargadores, soportes, fundas, carteras, accesorios para cámara y más con MagSafe se acoplan fácilmente a la parte trasera del iPhone 17e, lo que permite una alineación perfecta con una amplia gama de accesorios.

Sistema operativo y apariencia

El iPhone 17e incluye el sistema operativo iOS 26, con su nuevo diseño Liquid Glass, potentes funciones de Apple Intelligence y mejoras significativas en las apps.

Apple Intelligence permite a los usuarios comunicarse en diferentes idiomas con Traducción en Vivo en Mensajes, FaceTime, Teléfono y con los AirPods.

La inteligencia visual, incorporada en este nuevo modelo, permite buscar, hacer preguntas y tomar medidas sobre el contenido que están viendo.

También tiene el filtrado de llamadas de números desconocidos y preguntar automáticamente el motivo de la llamada, mientras que la asistencia en espera puede esperar en línea hasta que un agente esté disponible.

Comparación

En la actualidad, la vitrina de Apple para los iPhone muestra las opciones disponibles: el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y ahora el iPhone 17e, así como el iPhone Air y el iPhone 16, cada uno con diferentes alternativas de colores.

Aquí puede compararlos.

En Costa Rica todavía se espera la notificación de Apple para la distribución local. Según Unimer, propietaria de la cadena Gollo, “aún se está a la espera de más información para compartir los detalles”. “Posiblemente la próxima semana ya se puede tener una respuesta”, indicó la firma a una consulta de El Financiero.