Apple retira de su App Store aplicaciones que rastrean a agentes de migración de Estados Unidos

Por AFP

Apple eliminó el jueves de su tienda de aplicaciones varios programas utilizados para informar de forma anónima sobre los movimientos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, supuestamente tras la presión del gobierno de Trump.








